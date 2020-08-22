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Лукашенко призвал с 24 августа закрыть бастующие предприятия

22 августа 2020 18:14
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По словам президента,
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал с понедельника, 24 августа, остановить работу предприятий, коллектив которых бастует, передает ТАСС.

"Я прошу губернатора, председателей исполкомов: если кто-то не хочет работать, не заставляйте, не надо. Мы их все равно не заставим и не уговорим. Страна переживет. Но если предприятие не работает, с понедельника замок на ворота, остановим, люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - заявил президент на субботнем митинге в Гродно.

Кроме того, Лукашенко заявил, что частные предприятия, по его информации, подталкивают людей на госпредприятиях к забастовкам. Они, по его словам, таким образом хотят отвоевать рынок. 



Фото:    Валерий Шарифулин/ТАСС
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Комментарии


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