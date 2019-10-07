Лукашенко признался, что порол сына: Хороший ремень иногда тоже полезен
7 октября 2019 17:47
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— Хороший ремень иногда тоже полезен для ребёнка. Не для всех, конечно. Виктор, как старший, часто получал от меня. Средний, Дима, уже видел, как Вите попадало, и ровненько стоял рядом, — приводит слова Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
При этом он подчеркнул, что не является сторонником наказания для детей, но иногда ситуация складывается так, что избежать этого невозможно.
Кроме того, комментируя обсуждаемый сейчас в республике законопроект о противодействии домашнему насилию, Лукашенко заявил, что в вопросе воспитания детей будут учитываться "славянские традиции" и "собственные интересы Белоруссии", а не навязанные Западом идеи.
— Где-то кто-то брякнул — о противодействии насилию в семье. Это сейчас модная формулировка на Западе. У них скоро семей не будет: мужик на мужике женится или замуж выходит. Детей некому рожать. А мы у них заимствуем какие-то нормы поведения в семье, — сказал Лукашенко.
Глава государства также отметил, что активное обсуждение нового законопроекта жителями страны идёт на пользу делу, поскольку накал страстей вокруг этого вопроса обращает на него внимание президента.
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