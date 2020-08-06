Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины из-за задержанных россиян

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"Сядьте втроем (генпрокуроры Белоруссии, РФ и Украины - прим. ТАСС). Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", - отметил Лукашенко в четверг на совещании по вопросам обеспечения безопасности избирательной кампании.Также Лукашенко попросил не пугать власти республики последствиями дела о задержанных гражданах России и призвал не политизировать его. "Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.Белорусский президент отметил, что в ситуации с задержанными россиянами власти будут руководствоваться законом. "Будем действовать на основании исключительно законов и, очень важный нюанс, человечности. Законы не все предусматривают. Еще надо исходить из человеческого фактора", - заявил президент Белоруссии.Фото: Михаил Метцель/ТАСС