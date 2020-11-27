Лукашенко пообещал не быть президентом после принятия новой Конституции

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«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — приводит его слова агентство БелТА, передает РБК.



Он добавил, что не допустит, «чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал». «Даже если буду знать, что это будет не то, что я хочу. Почему? Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны, хуже, если нам эту войну подкинут», — сказал белорусский президент.



В ходе визита в одну из городских больниц Минска Лукашенко также заявил, что является сторонником новой Конституции не потому, что верит в демократию, а потому, что считает угрозой ситуацию, при которой руководить страной с нынешней редакцией Основного закона будет другой человек. «Незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал он.



Лукашенко объяснил, что у Белоруссии, Казахстана и России «жесткая Конституция, где от решения президента зависит все». «Не дай бог, придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — добавил президент.



Лукашенко еще в июне говорил, что работа по поправкам в Основной закон ведется. Исправления будут «решительные», обещал он.



Глава республики указывал, что стране нужно новое распределение полномочий разных уровней власти и передача части прав «вниз — до председателей райисполкомов, губернатора». Изменения должны идти постепенно, без слома государственного уклада, говорил он. При этом он выступил против того, чтобы все должности были выборными. Как отметил Лукашенко, такое уже происходило во времена Михаила Горбачева и привело к крушению СССР.



Фото: kremlin.ru/РБК:

