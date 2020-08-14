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Лукашенко опроверг информацию о своем отъезде из Белоруссии

14 августа 2020 14:59
144
Об этом он сказал в пятницу, 14 августа, в ходе совещания по развитию строительной отрасли.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о своем отъезде из страны, передают "Известия". Об этом он сказал в пятницу, 14 августа, в ходе совещания по развитию строительной отрасли.

«Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают, что президент покинул страну и находится за границей», — цитирует Лукашенко БелТА.

В ходе совещания белорусский лидер также прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях. По его словам, это негативно отразится на самих предприятиях. Лукашенко констатировал, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы.

Ранее в пятницу на улицу вышли врачи минской больницы № 5. Они выступают против насилия правоохранительных органов в стране.

13 августа сообщалось, что работники БелАЗа и других белорусских предприятий начали забастовку из-за несогласия с результатами выборов.

В Минске девушки также выстраиваются в «цепи солидарности».

Кроме того, на забастовку вышли работники Белорусской государственной филармонии.

9 августа в стране прошли выборы президента. Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,08% голосов, оппозиционера Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. После этого люди, несогласные с итогами выборов, стали выходить на улицы. Митинги сопровождаются столкновениями с силовиками.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

 
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Комментарии


Политика региона
14 августа 2020  16:20
Действующего президента поддержали 80,10% избирателей. Его основного конкурента Светлану Тихановскую - 10,12%.
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Об этом он сказал в пятницу, 14 августа, в ходе совещания по развитию строительной отрасли.
Лукашенко опроверг информацию о своем отъезде из Белоруссии
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