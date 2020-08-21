Лукашенко обвинил США и Европу в организации беспорядков в Белоруссии

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"Планируют все это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так - сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно", - сказал Лукашенко.Он добавил, что страны Запада пытаются использовать Белоруссию против России. "Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон - три балтийских республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались", - отметил он во время посещения агрокомбината "Дзержинский".Лукашенко добавил, что против страны действуют несколько центров сил, где "осели правительства в изгнании". "Координационный совет (оппозиции - прим. ТАСС) - это красивое название. За границей сегодня, по-моему, уже пять правительств в изгнании", - заявил он.Он отметил, что бывший претендент на пост главы государства Валерий Цепкало "меняет свое местоположение: сначала он осел в России, но там его предупредили, и он переехал в Украину, а затем ему пришлось переместиться в Варшаву, потому что Киев тоже не захотел ругаться с Минском". "И он смелый, делает заявления из Варшавы, - отметил Александр Лукашенко. - Вот это одно из "правительств".Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС