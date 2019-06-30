Лидеры США, Южной Кореи и КНДР впервые встретились втроем
30 июня 2019 18:54
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Дональд Трамп и Ким Чен Ын около часа общались в Доме свободы (административное здание, где часто проходят межкорейские переговоры), ко встрече также на время присоединялся президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
По итогам встречи Трамп объявил, что Вашингтон и Пхеньян создадут группу переговорщиков для решения вопроса денуклеаризации Корейского полуострова. Он уточнил, что команду США возглавит нынешний спецпредставитель по Северной Корее Стивен Бигун и пожелал ему удачи. Стороны начнут работать в течение двух-трех недель, уточнил президент.
Переговоры состоялись по инициативе Трампа — изначально он на своей странице в Twitter предложил Ким Чен Ыну провести короткую встречу, чтобы «пожать руки и поздороваться».
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