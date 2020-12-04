Леонид Симановский: СО выделены допсредства на стимулирующие выплаты и на оплату отпусков медикам, участвующим в борьбе с COVID-19

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3 декабря Правительство на своем заседании утвердило выделение Самарской области очередных дополнительных бюджетных ассигнований на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, которые участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Решения были приняты Правительством после одобрения Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский.

Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.

Леонид Симановский сообщил:

- 98 965,4 тыс. рублей выделены в целях софинансирования расходных обязательств Самарской области по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, и лицам из групп риска заражения этой инфекцией.

- 123 441,0 тыс. рублей выделены на финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам Самарской области, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

- 62 180,8 тыс. рублей выделены в целях софинансирования расходных обязательств области по финансовому обеспечению расходов Самарской области, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства РФ в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку.

«Начиная с апреля, наша парламентская Комиссия по перераспределению бюджетных ассигнований, членом которой я являюсь, в оперативном порядке рассматривает и одобряет предложения Правительства по выделению дополнительной финансовой помощи регионам в условиях пандемии. В том числе, мы продолжаем оказывать поддержку нашим медикам и другим работникам, которые в этом году в связи с пандемией работают в очень напряженном режиме и очень тяжелых условиях. С апреля этого года, Комиссия вместе с Правительством выделила Самарской области дополнительно на эти цели более 3 млрд рублей», - пояснил Леонид Симановский, передает пресс-служба облправительства.

