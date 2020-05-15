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Новости /  Политика /  Политика региона  

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» мирового общения после победы над COVID

15 мая 2020 14:48
138
Даже после завершения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе», об этом заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — сказал Лавров.

Министр выразил уверенность в том, что снятие ограничений, введенных для противодействия распространению COVID-19, будет происходить постепенно и восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займет длительное время.

«Подавляющее большинство аналитиков сходится в том, что, даже когда полностью будут сняты все угрозы, <...> все ограничения будут сняты, все вакцины будут одобрены, <...> тем не менее такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», — отметил Лавров.

По его словам, перестраховочные меры для обеспечения безопасности будут предприниматься, в частности, на транспорте — внутри самолетов, поездов. Впрочем, принятия очень жестких мер глава МИДа не ожидает.

Также не ожидает министр и введения в России выездных виз. По его словам, в этом нет никакой необходимости, и он ничего не слышал об обсуждении таких планов во властных кругах.


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Комментарии


Политика региона
15 мая 2020  15:59
За апрель, май и июнь 2020 года для пострадавших предприятий малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.
Поддержка пришла очень быстро и вовремя: отмена налоговых выплат и страховых взносов
За апрель, май и июнь 2020 года для пострадавших предприятий  малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций.  Политика региона
16
15 мая 2020  14:48
"Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации."
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» мирового общения после победы над COVID
"Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации."  Политика региона
136
15 мая 2020  14:39
"Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений".
Лавров не видит необходимости вводить выездные визы
"Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих... Политика региона
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