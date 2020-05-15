Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» мирового общения после победы над COVID

138

«Такой свободы, которая существовала до сих пор, я не ожидаю. Будут какие-то меры, которые основаны на выводах из нынешней ситуации», — сказал Лавров.Министр выразил уверенность в том, что снятие ограничений, введенных для противодействия распространению COVID-19, будет происходить постепенно и восстановление мировых связей во всех сферах деятельности займет длительное время.«Подавляющее большинство аналитиков сходится в том, что, даже когда полностью будут сняты все угрозы, <...> все ограничения будут сняты, все вакцины будут одобрены, <...> тем не менее такой абсолютно свободной системы общения, которая существовала до сих пор, уже не будет», — отметил Лавров.По его словам, перестраховочные меры для обеспечения безопасности будут предприниматься, в частности, на транспорте — внутри самолетов, поездов. Впрочем, принятия очень жестких мер глава МИДа не ожидает.Также не ожидает министр и введения в России выездных виз. По его словам, в этом нет никакой необходимости, и он ничего не слышал об обсуждении таких планов во властных кругах.