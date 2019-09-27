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Новости /  Политика /  Политика региона  

Лавров встретился в ООН с главой МИД Китая

27 сентября 2019 20:31
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Лавров сообщил, что у двух министров сложилась традиция всегда находить время для встреч и обсуждения на полях международных мероприятий, в которых они участвуют.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу в ООН с главой МИД КНР Ван И, передает РИА Новости.

Открывая встречу, Лавров сообщил, что у двух министров сложилась традиция всегда находить время для встреч и обсуждения на полях международных мероприятий, в которых они участвуют.

"Я очень ценю эту возможность обсудить, как обстоят дела прежде всего на Генеральной Ассамблее ООН, и посмотреть, что мы должны сделать для продвижения двустороннего стратегического партнерства и всеобъемлющего взаимодействия в соответствии с теми решениями, которые приняли наши лидеры", - сказал Лавров.

В свою очередь, Ван И отметил, что в этом году отмечается 70-летие КНР и одновременно юбилей российско-китайских дипломатических отношений. СССР, правопреемницей которого является Россия, признал Китайскую народную республику сразу после ее создания в 1949 году.
"У нас высокий уровень стратегических контактов, эти контакты очень важны", - сказал Ван И.

"Необходимо постоянно поднимать уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вносить общий вклад и мудрость в дело мира и стабильности во всем мире. Я бы также хотел обменяться мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказал глава МИД КНР. 
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