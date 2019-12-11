Лавров рассказал об атмосфере взаимопонимания на встрече с Трампом
11 декабря 2019 15:38
110
— Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире, — заявил Лавров.
По его словам, на встрече были подняты темы стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Кроме того, стороны договорились предпринять шаги по предотвращению кризиса в Персидском заливе.
Сегодня глава МИД РФ в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Ранее Лавров встретился со своим американским коллегой Майком Помпео. Глава российского ведомства пригласил главу Госдепа посетить Россию в любое удобное для него время.
Фото © VK / МИД России
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 декабря 2019 18:51
Спикер Совета Федерации назвала решение WADA об отстранении России неправовым, несправедливым и политически ангажированным. Политика региона
42
11 декабря 2019 18:41
Глава государства назвал абсолютно ненормальной ситуацию, когда «в рамках одного и того же региона приходится летать через Москву». Политика региона
44
11 декабря 2019 15:38
Сегодня глава МИД РФ в Вашингтоне встретился с Дональдом Трампом. Политика региона
107
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
607
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
617
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
969
Видео
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
290
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
625
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
565
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
509
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
837
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
1294
Фоторепортажи
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
504
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
547
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
794
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2007
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2490
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1713
Мероприятия