Лавров прокомментировал возможную должность в новом правительстве
16 января 2020 14:23
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"Все эти годы, сразу после окончания института, я не просто какие-то должности занимал, я всегда честно исполнял свои обязанности, продолжаю это делать и сейчас", — сказал он на встрече в филиале МГИМО в Ташкенте.
В среду Дмитрий Медведев сообщил Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку.
Это произошло после того, как президент огласил послание Федеральному собранию, в котором обозначил целый ряд фундаментальных изменений Конституции. Так, он предложил поручить Госдуме не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра.
Нынешний кабмин исполняет свои обязанности до формирования нового.
Фото из открытых источников
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