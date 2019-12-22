Лавров пообещал ответ на санкции США против "Северного потока — 2"

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Ранее Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток", немедленно прекратить строительство. Компания Allseas уже приостановила работу.При этом в правительстве Германии заявили, что "отвергают подобные экстерриториальные санкции", направленные "против немецких и европейских компаний"."На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения", — сказал Лавров в передаче "Большая игра" на Первом канале.По его словам, для него решение США о возможных новых санкциях — это "очень трудно понимаемая ситуация", потому что большинство конгрессменов, членов палаты представителей, сенаторов, прежде всего демократической партии США, он знал либо заочно, либо напрямую."Я никогда не думал, что политики могут дойти до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям", — подчеркнул глава МИД.Проект "Северный поток — 2" пройдет от побережья России через Балтийское море до Германии. Участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что по плану строительство завершится в 2019 году.Против реализации проекта выступает Киев из-за опасений потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также Соединенные Штаты, которые продвигают в Евросоюз свой СПГ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы.Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла, что проект "Северный поток — 2" абсолютно коммерческий и конкурентный, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.Фото: соцсети