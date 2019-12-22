Лавров похвалил Трампа за прямоту в обсуждении международных вопросов
22 декабря 2019 13:54
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"Мы неплохо знакомы, мне нравится, как президент Трамп обсуждает международные вопросы, вопросы двусторонних отношений. Он избегает каких-то двусмысленностей и старается говорить прямо то, что он думает. Это не всегда встречается среди политиков высшей категории, но это, на мой взгляд, весьма и весьма продуктивный подход", - заявил Лавров в эфире программы "Большая игра", фрагмент которой показали на Первом канале.
Лавров 10 декабря совершил визит в США, в ходе которого провел переговоры с госсекретарем Майком Помпео и встретился с президентом Дональдом Трампом. Стороны обсудили Сирию, Украину, Ливию, Афганистан и Венесуэлу. Также были затронуты вопросы стратегической стабильности, судьба СНВ-3 и ситуация вокруг КНДР.
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