Лавров не видит необходимости вводить выездные визы

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Так, глава ведомства заявил изданию, что не знает, кто об этом говорит."Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право. <…> Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений".В середине апреля Лаврову уже пришлось отвечать на подобный вопрос журналистов. Тогда он заявил, что не может представить себе ситуацию, "когда такая идея (о введении выездных виз. — Прим. ред.) будет в фактическом плане обсуждаться". Министр подчеркнул, что не опасается за тех людей, которые после снятия ограничений из-за коронавируса захотят воспользоваться своим конституционным правом.Россия 27 марта из-за распространения коронавирусной инфекции прекратила пассажирское авиасообщение с другими странам, за исключением рейсов по вывозу россиян из-за границы.Фото: kremlin.ru