ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки

115

"Фракция ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой организации, которая сможет нормально работать в интересах семей России", - написал Жириновский в своем Telegram-канале, не уточнив подробностей.Он считает, что в нынешнем виде органы опеки в России не функционируют. "Сегодня новость: москвичка усыновила троих детей ради пособия и получения квартиры и постоянно бьет их, унижает. Старшая дочь видео в интернет выложила, как мачеха лупит младшего сына по голове и приговаривает "Напьюсь - вообще зарежу". Вот куда опека смотрит?" - отметил политик.Ранее лидер ЛДПР выступил за реформирование в России системы органов опеки и попечительства, предложил привлечь к работе в ней исключительно психологов и юристов.Фото: соцсети