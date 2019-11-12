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Новости /  Политика /  Политика региона  

ЛДПР разработает проект о ликвидации органов опеки

12 ноября 2019 20:10
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Лидер ЛДПР считает, что в нынешнем виде органы опеки в России не функционируют.
Фракция ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой организации, сообщил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский, передает РИА Новости.

"Фракция ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой организации, которая сможет нормально работать в интересах семей России", - написал Жириновский в своем Telegram-канале, не уточнив подробностей.

Он считает, что в нынешнем виде органы опеки в России не функционируют. "Сегодня новость: москвичка усыновила троих детей ради пособия и получения квартиры и постоянно бьет их, унижает. Старшая дочь видео в интернет выложила, как мачеха лупит младшего сына по голове и приговаривает "Напьюсь - вообще зарежу". Вот куда опека смотрит?" - отметил политик.

Ранее лидер ЛДПР выступил за реформирование в России системы органов опеки и попечительства, предложил привлечь к работе в ней исключительно психологов и юристов. 


Фото:   соцсети
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Комментарии



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