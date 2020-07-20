ЛДПР продолжит добиваться снятия обвинений с Фургала
20 июля 2020 18:27
247
"Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из "Единой России", а представитель ЛДПР", - сказал он. "При этом мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто в виду недостаточности улик", - добавил Жириновский.
Жириновский назвал Дегтярева "одним из лучших депутатов Госдумы".
"Ему 39 лет, он современный человек в самом расцвете сил, многодетный отец, прошел хорошую школу. По образованию он инженер, а они лучше других справляются с решением трудных и новых задач. Входит в кадровый резерв президента, в комиссию при президенте по авиации", - указал лидер партии, напомнив о политической карьере Дегтярева, который "был депутатом Самарской гордумы, губернской думы, Госдумы, участвовал в выборах мэра Москвы и Самары".
"Первым делом Михаилу Владимировичу предстоит познакомиться с командой в Хабаровском крае. Там уже сформированное правительство, 90% краевой думы - наши депутаты. Ему в поддержку будет наш новый депутат Госдумы от Хабаровска, которому мы планируем передать освободившийся мандат", - продолжил Жириновский.
Он также посоветовал Дегтяреву "не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми, выходить и говорить с людьми напрямую". "Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве", - резюмировал лидер партии.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 июля 2020 20:04
Дмитрий Азаров провел совещание, на котором обсуждалась противопожарная обстановка в регионе, ход реализации национальных и приоритетных проектов. Политика региона
252
20 июля 2020 19:39
Размер штрафа за нарушение для граждан составит 2-2,5 тыс. рублей. Политика региона
244
20 июля 2020 19:30
В ходе совещания прозвучали предложения по дальнейшему снятию ограничений. Политика региона
598
Выборы в Самарской области
18 июля 2020 12:01
Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
619
3 июля 2020 12:49
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
654
2 июля 2020 17:21
Депутат Самарской губернской думы подчеркнул, что весь процесс в регионе проходил высокопрофессионально и ответственно. Выборы в Самарской области
1519
Видео
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
893
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
815
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1458
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1348
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1394
2 июля 2020 10:51
Вход на фестивальную поляну у Мастрюковских озёр строжайше запрещён и перекрыт. Культура
4711
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2011
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3739
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3214
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4107
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4236
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4284
Мероприятия