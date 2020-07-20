ЛДПР продолжит добиваться снятия обвинений с Фургала

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"Мы благодарны президенту за назначение депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Мы рассчитывали, что сохраним за собой три региона. Тем более этого просили сами хабаровчане, чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из "Единой России", а представитель ЛДПР", - сказал он. "При этом мы не бросаем Сергея Фургала, продолжим добиваться, чтобы обвинения против него были сняты, а дело закрыто в виду недостаточности улик", - добавил Жириновский.Жириновский назвал Дегтярева "одним из лучших депутатов Госдумы"."Ему 39 лет, он современный человек в самом расцвете сил, многодетный отец, прошел хорошую школу. По образованию он инженер, а они лучше других справляются с решением трудных и новых задач. Входит в кадровый резерв президента, в комиссию при президенте по авиации", - указал лидер партии, напомнив о политической карьере Дегтярева, который "был депутатом Самарской гордумы, губернской думы, Госдумы, участвовал в выборах мэра Москвы и Самары"."Первым делом Михаилу Владимировичу предстоит познакомиться с командой в Хабаровском крае. Там уже сформированное правительство, 90% краевой думы - наши депутаты. Ему в поддержку будет наш новый депутат Госдумы от Хабаровска, которому мы планируем передать освободившийся мандат", - продолжил Жириновский.Он также посоветовал Дегтяреву "не торопиться, никого не увольнять, быть приветливыми, выходить и говорить с людьми напрямую". "Граждане должны чувствовать, что он не в кабинете сидит, а с ними на прямой связи. Все хорошее, что было при Фургале, должно сохраниться и при Дегтяреве", - резюмировал лидер партии.Фото: Антон Новодережкин/ТАСС