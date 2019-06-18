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Кусто отправил вопрос о косатках из "китовой тюрьмы" на прямую линию с Путиным

18 июня 2019 23:50
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Учёный просит главу государства принять решение об освобождении всех косаток и белух из вольеров в бухте Средняя в Приморье.
Океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе косаток из "китовой тюрьмы" на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, передает life.ru. Текст обращения приводит РИА "Новости".

В нём учёный просит российского лидера принять решение об освобождении всех косаток и белух из вольеров в бухте Средняя в Приморье.

— Прошу Вас принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы традиционного местообитания, как было рекомендовано, — говорится в сообщении.

Кусто также рассказал, что посетить Приморье — большая честь для него. Кроме того, океанолог совместно с Минприроды, администрацией региона и учёными ВНИРО хочет оценить состояние здоровья косаток и белух.

90 белух и 11 косаток были доказательством незаконного отлова водных биоресурсов несколькими компаниями. С ноября 2018 года животные находились в бухте в Приморье. За их освобождение выступали Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто. 
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Комментарии



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