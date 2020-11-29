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Кудрин допустил закрытие трети малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

29 ноября 2020 19:56
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Глава Счетной палаты назвал положение малого и среднего бизнеса сложным и призвал правительство увеличить поддержку компаний.

В настоящее время наблюдается сложная ситуация в работе малого и среднего бизнеса (МСБ). Треть компаний может перестать функционировать в результате второй волны коронавируса COVID-19. Об этом на Общероссийском гражданском форуме — 2020, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает РБК.

«Я согласен со сложным положением малого и среднего бизнеса. Предполагается, что треть его с учетом второй волны может остановиться. Может быть, это даже минимум», — сказал он.

По мнению Кудрина, государство должно в значительной степени увеличить поддержку МСБ, а также населения. Для этого, как отметил он, есть все ресурсы. «Вторая волна требует большей поддержки, чем было в первую волну», — считает глава Счетной палаты.

При этом, как сообщил Кудрин, меры поддержки государства во время пандемии существенно затормозили развитие бедности в стране. Он напомнил, что правительство несколько раз помогало деньгами семьям с детьми. «В эту пандемию государству пришлось принимать нестандартные решения», — добавил чиновник.

В рамках «необычной масштабной мощной поддержки», как подчеркнул Кудрин, также были снижены налоги по страховым взносам для малого и среднего бизнеса. «Я думаю, что сейчас на этом останавливаться не надо — вторая волна мощнее намного, чем первая. <...> Сейчас в три и в четыре раза в некоторых регионах волна заболеваемости больше», — сказал он, добавив, что во время второй волны COVID-19 у людей иссекают запасы.

В конце октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит предпосылок для того, чтобы принимать дополнительные меры поддержки экономики и бизнеса. «В настоящий момент нет ситуации, которая была бы связана с остановкой экономики. Экономика работает. Принятые меры позволили обеспечить бесперебойность работы экономики. Все компании работают, сейчас пока функционируют, в настоящий момент такой потребности нет», — сказал Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал прогноз развития экономики России, который представила Счетная палата. В ведомстве заявили, что по своим масштабам потрясения первой половины 2020 года превзошли предыдущие кризисы 2008–2009 и 2014–2015 годов. Потери экономики России в результате введения режима самоизоляции населения за первое полугодие достигли примерно 8% изначально ожидавшегося ВВП 2020 года, сообщили в Счетной палате. Однако, как предположили аудиторы, характер восстановления по мере снятия карантинных ограничений свидетельствует о том, что по итогам года масштабы падения будут меньше. В ходе выступления на форуме Кудрин допустил, что в 2020 году ВВП может сократиться на 4,5%.

 

Фото: Андрей Любимов / РБК

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Комментарии

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Глава Счетной палаты назвал положение малого и среднего бизнеса сложным и призвал правительство увеличить поддержку компаний.
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