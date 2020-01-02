Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
2 января 2020 14:16
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
"Все это комическая ситуация. Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке. И, резюмируя свой вопрос-посыл, в заключение говорит, что мы все украинцы. Не могу согласиться с президентом Зеленским… Мы — частичка многонациональной России, и у нас все было хорошо в 2019-м и еще лучше будет в 2020 году. Лучший подарок, который Украина может сделать нам, крымчанам, в 2020 году, — это повзрослеть и признать наш выбор, выбор в пользу родного дома, России", — сказал РИА Новости Умеров.
По его мнению, фразу на крымско-татарском нужно было адресовать не крымчанам, а лидерам организации "Меджлис крымско-татарского народа"*, сбежавшим из Крыма после воссоединения с Россией.
*Экстремистская организация, запрещенная на территории России.
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