Кремль пригласит Зеленского в Москву на празднование 75-летия Победы
30 августа 2019 20:55
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«Президенту Украины будет направляться приглашение», — сказал он. РБК направил запрос в офис президента Украины.
По словам Ушакова, участие в мероприятиях 9 мая 2020 года уже подтвердили 17 лидеров, среди них президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Москву в этот день пообещали посетить лидеры Монголии, Кубы, Чехии, Венесуэлы, Молдавии, Сербии, Белоруссии и многих других стран, отметил он.
В конце июня российский президент Владимир Путин позвал на празднование 75-летия Победы американского лидера Дональда Трампа. Как отметили в Кремле, Трамп воспринял это позитивно и заявил, что будет ждать официального приглашения. Как сообщил Ушаков, американская сторона пока на него не ответила. Ранее в Совете по внешней и оборонной политике России допустили, что эта поездка может не состояться, поскольку Трамп будет участвовать в кампании перед президентскими выборами, которые пройдут в ноябре.
Также на празднование Дня Победы в 2020 году Путин позвал канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя КНР Си Цзиньпина.
На параде в мае 2019 года в Москве из иностранных лидеров присутствовал только первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Кремле отмечали, что специально никого из глав иностранных государств на тожественные мероприятия не звали, поскольку это не круглая дата. Иностранные лидеры обычно целенаправленно приглашаются только на юбилейные мероприятия, объяснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В 2015 году парад в честь 70-летия Победы посетили около 30 глав государств и правительств зарубежных стран, а также первые лица ООН и ЮНЕСКО. Однако от приглашения российских властей отказались многие европейские лидеры. Всего, как отмечал глава МИДа Сергей Лавров, приглашения были направлены главам 68 иностранных государств.
Участие зарубежных гостей в мероприятии вызвало критику в нескольких странах. В частности, решением президента Чехии Милоша Земана приехать на парад Победы выразил недовольство посол США в республике Эндрю Шапиро, поскольку, по его словам, Кремль нарушает международное право и дестабилизирует ситуацию на Украине. А в Киеве призывали отказаться от поездки в Москву занимавшего пост генсека ООН Пан Ги Муна. В Польше парад Победы в 2015 году назвали угрозой миру.
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