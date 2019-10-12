Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России

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Комментарий Пескова звучит на фоне дискуссии о возможности возвращения смертной казни после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки. Госдума на своей официальной странице во «ВKонтакте» запустила опрос на тему, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.По данным на 15:20, в опросе приняли участие боле 100 тыс. человек. 79% поддерживают возращение этого вида наказания.Убийство девятилетней девочки в Саратове произошло на этой неделе. Ребенок пропал по дороге в школу 9 октября. В ночь на 11 октября появилась информация, что найдено тело девочки, а предполагаемый убийца задержан. Им оказался ранее судимый мужчина, на допросе он признался в убийстве.Мотивом для убийства ребенка, согласно показаниям задержанного, стала боязнь разоблачения. По версии подозреваемого, которую он изложил следствию, несколько месяцев назад он занял заброшенный гараж, поменяв там замок. Девочка, проходя мимо, заметила мужчину и поинтересовалась, его ли это гараж. Подозреваемый предположил, что гараж мог принадлежать семье ребенка. В итоге он затащил девочку в гараж и убил ее.