Кремль ответил на вопрос о возвращении смертной казни в России
12 октября 2019 22:36
127
Комментарий Пескова звучит на фоне дискуссии о возможности возвращения смертной казни после резонансного убийства в Саратове девятилетней девочки. Госдума на своей официальной странице во «ВKонтакте» запустила опрос на тему, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов.
По данным на 15:20, в опросе приняли участие боле 100 тыс. человек. 79% поддерживают возращение этого вида наказания.
Убийство девятилетней девочки в Саратове произошло на этой неделе. Ребенок пропал по дороге в школу 9 октября. В ночь на 11 октября появилась информация, что найдено тело девочки, а предполагаемый убийца задержан. Им оказался ранее судимый мужчина, на допросе он признался в убийстве.
Мотивом для убийства ребенка, согласно показаниям задержанного, стала боязнь разоблачения. По версии подозреваемого, которую он изложил следствию, несколько месяцев назад он занял заброшенный гараж, поменяв там замок. Девочка, проходя мимо, заметила мужчину и поинтересовалась, его ли это гараж. Подозреваемый предположил, что гараж мог принадлежать семье ребенка. В итоге он затащил девочку в гараж и убил ее.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
12 октября 2019 22:36
На фоне опроса, который запустила Госдума после убийства девятилетней девочки в Саратов. Политика региона
124
12 октября 2019 17:57
Мария Захарова заявила , что Латвия потеряла свой «экономический, военный, гуманитарный суверенитет» из-за размещения сил НАТО и США в стране. Политика региона
203
12 октября 2019 16:05
"Мы это сделаем, сейчас это уже очевидно...". Политика региона
215
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
388
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
455
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
725
Видео
10 октября 2019 13:57
Все члены экипажа живы, пострадавших нет. Происшествия
321
9 октября 2019 12:32
Сотрудники "РКС-Самара" подготовили соответствующий видеоролик. ЖКХ
599
3 октября 2019 09:14
Об этом заявил Владимир Путин. Здравоохранение
489
1 октября 2019 11:37
Стратегическая сессия состоялась в технопарке «Жигулевская долина». Финансы и Банки
407
21 сентября 2019 09:44
Пожару присвоен второй ранг. Происшествия
687
17 сентября 2019 10:59
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря. В стране
690
Фоторепортажи
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
939
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
1448
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1046
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1298
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1488
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
929
Мероприятия