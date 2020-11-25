Кремль ответил на публикацию о «знакомой Путина»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел публикацию ресурса «Проект» о Светлане Кривоногих, которую издание назвало «подругой Путина», сообщил он журналистам, передает корреспондент РБК.



«Ничего не могу сказать на этот счет», — сказал он. — Меня спрашивали об этой фамилии. Я никогда об этом ничего не слышал, ничего не знаю».



Издание рассказало о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которая, как утверждают источники «Проекта», была знакома с Путиным до того, как он стал президентом.



Издание утверждает, что связанным с Кривоногих структурам принадлежит ряд активов в Петербурге, в частности, элитная недвижимость и яхта, а также доли в курортном бизнесе в Ленинградской области и культурное пространство в Петербурге. Кроме того, по данным издания, ее компании, по состоянию на начало 2019 года, принадлежал миноритарный пакет акций банка «Россия», совладельцем которого является также бизнесмен Юрий Ковальчук.





Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press / РБК



