Кремль оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос касательно выдвижения Владимира Путина на Нобелевскую премию мира, передает РБК.



«Совершенно разные люди выдвигаются на нобелевскую премию. Это инициатива тех, кто выдвигает. В данном случае это писатель. Если решение будет принято — прекрасно, нет — тоже замечательно. Здесь трудно что-либо еще сказать», — цитирует Пескова корреспондент РБК.



Ранее агентство «РИА Новости» сообщило о том, что с такой инициативой выступил писатель Сергей Комков.



Фото: Михаил Климентьев / ТАСС / РБК

