Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 14 сентября, 18:12
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/09:
USD 64.47
-0.72
EUR 71.53
-0.3
Новости /  Политика /  Политика региона  

Кремль негативно отнёсся к призыву Зеленского сохранить санкции против России

14 сентября 2019 16:18
82
Песков назвал ограничительные меры обоюдоострым оружием, которое не приносит пользу никому.
В Кремле негативно отнеслись к призыву президента Украины Владимира Зеленского к Западу не снимать с РФ санкции, передает life.ru. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Негативно... Санкции — это обоюдоострое оружие, не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права, — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что ограничительные меры не сулят ничего хорошего ни тем странам, которые под них подпадают, ни тем, кто их объявляет.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что на Западе заговорили об отмене антироссийских санкций, поскольку они теряют деньги. Украинский лидер резко осудил данные предложения и призвал сохранить штрафные меры в отношении Москвы. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
14 сентября 2019  16:18
Песков назвал ограничительные меры обоюдоострым оружием, которое не приносит пользу никому.
Кремль негативно отнёсся к призыву Зеленского сохранить санкции против России
Песков назвал ограничительные меры обоюдоострым оружием, которое не приносит пользу никому.  Политика региона
80
14 сентября 2019  15:32
Он отметил, что вопросы к местным властям возникнут, если она вернётся из отпуска на работу.
Песков прокомментировал ситуацию с чиновницей, назвавшей жителей Тулуна быдлом
Он отметил, что вопросы к местным властям возникнут, если она вернётся из отпуска на работу.  Политика региона
117
14 сентября 2019  15:18
Консультации о соединении Балтийского и Черного морей водным путем идут уже несколько лет между Белоруссией, Украиной и Польшей.
Украинский премьер предложил соединить Балтийское и Черное моря
Консультации о соединении Балтийского и Черного морей водным путем идут уже несколько лет между Белоруссией, Украиной и Польшей.  Политика региона
102
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
258
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
353
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
534
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
431
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
270
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
784
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
323
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
584
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
428
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
677
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
905
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1088
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
534
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2317
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
483
Весь список

Мероприятия
В Самаре откроется выставка «Символы модерна»
В Тольятти открылся Чемпионат России в олимпийских классах яхт
Сегодня в Самаре отметят День дружбы народов
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные