Кремль назвал главное достижение 2019 года
31 декабря 2019 19:31
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«Российская экономика и социальная система сохраняют свою устойчивость — вот это является главным достижением», — отметил он.
Песков уточнил, что в последние три-четыре года уровень благосостояния россиян «топтался на месте или сокращался» по объективным причинам, однако в 2019 году это удалось остановить. «И это на уровне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности», — добавил пресс-секретарь Кремля.
Песков подчеркнул, что основной целью на 2020 год остается благосостояние жителей России.
В середине декабря в Кремле назвали главное событие уходящего года. По мнению Пескова, им стало открытие железнодорожной части Крымского моста. Железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря открыл российский президент Владимир Путин, проехав в кабине машиниста поезда.
Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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