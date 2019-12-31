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Хотя последние годы благосостояние россиян сокращалось, в Кремле считают, что в 2019 году эту тенденцию удалось переломить.
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Новости /  Политика /  Политика региона  

Кремль назвал главное достижение 2019 года

31 декабря 2019 19:31
133
Хотя последние годы благосостояние россиян сокращалось, в Кремле считают, что в 2019 году эту тенденцию удалось переломить.
Главным достижением 2019 года в Кремле считают устойчивость экономики и социальной системы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Российская экономика и социальная система сохраняют свою устойчивость — вот это является главным достижением», — отметил он.

Песков уточнил, что в последние три-четыре года уровень благосостояния россиян «топтался на месте или сокращался» по объективным причинам, однако в 2019 году это удалось остановить. «И это на уровне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности», — добавил пресс-секретарь Кремля.

Песков подчеркнул, что основной целью на 2020 год остается благосостояние жителей России.

В середине декабря в Кремле назвали главное событие уходящего года. По мнению Пескова, им стало открытие железнодорожной части Крымского моста. Железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря открыл российский президент Владимир Путин, проехав в кабине машиниста поезда.



Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости


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Комментарии


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