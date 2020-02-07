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Новости /  Политика /  Политика региона  

Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на условиях 2019 года

7 февраля 2020 23:34
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В то же время по цене на нефть Москва не готова делать уступки, так как для этого нужно было бы вводить госрегулирование сектора.
Россия и Белоруссия в ходе переговоров в Сочи договорились о поставках природного газа из РФ в РБ в этом году на условиях прошлого года, передает Лайф. Об этом сообщил по итогам встречи замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак.

— Только на 2020 год, — сказал он, отвечая на уточняющий вопрос.

В то же время Москва не может предоставить Минску скидки на поставки нефти. Это потребовало бы введения госрегулирования соответствующего сектора российской экономики, пояснил Козак. Условия эти меняться не будут, но Правительство России будет содействовать поставкам нефти в Белоруссию.

Это результат переговоров в Сочи делегаций двух стран во главе с президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Встреча проходила сегодня в два этапа из-за проблем, которые создала погода для российских министров на пути в южный российский город. 
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Комментарии


Политика региона
7 февраля 2020  23:34
В то же время по цене на нефть Москва не готова делать уступки, так как для этого нужно было бы вводить госрегулирование сектора.
Козак: Россия и Белоруссия договорились о поставках газа на условиях 2019 года
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