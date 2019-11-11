Коммунисты сделали вакантным место кандидата в депутаты губдумы в первой тройке будущих выборов
11 ноября 2019 22:02
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Дело в том, что одно место в общем списке (тройке) традиционно закреплялось за главой обкома, а два других — представителями Самары и Тольятти. Соответственно наиболее высокие шансы получить депутатские мандаты получали руководители горкомов, даже если их имена были не слишком известны электорату. Отступление от этого правила вызвало достаточно бурные протесты в 2016 году, когда место Самары в тройке было отдано депутату губдумы Михаилу Матвееву, который на тот момент не был даже членом партии. Теперь же, в отсутствие горкома как такового, областной комитет получает возможность продвинуть на свободное место того кандидата, которого посчитает нужным.
Возможность такого выбора сама по себе уже укрепляет позиции Алексея Лескина как первого секретаря обкома. Эксперты «СО» заметили: глава горкома крупного города — всегда соперник первому секретарю обкома, который может вести независимую от него политику, а в той или иной перспективе претендовать и на его место. Тем более если он связан с финансово-промышленными группами, имеющими свой интерес в политике. Таких независимых секретарей в истории самарского горкома КПРФ было немало, достаточно вспомнить Анатолия Гонтаря или Дамира Биктагирова (Сталина). Так что не просто сняв Константина Ряднова с должности, но и ликвидировав вовсе самарский горком, коммунисты тем самым сделали все, чтобы не возник «новый Ряднов».
Фото: «Самарское обозрение»
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