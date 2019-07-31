Комитет сената США проголосовал за санкции против "Северного потока – 2"
31 июля 2019 20:50
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Законопроект подготовили сенаторы Тед Круз (от Республиканской партии) и Джин Шахин (от демократов).
Документ запрещает въезд в США любым лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозку их активов, находящихся в американской юрисдикции.
Согласно процедуре, далее законопроект должен пройти через сенат, затем предстоит голосование в палате представителей и после этого он поступает на подпись президенту.
Голосование должно было состояться на прошлой неделе, однако сенатор Рэнд Пол выступил с письмом, где обратил внимание своих коллег по комитету, что инициатива ударит не по России, а по партнерам США в Европе. В частности, речь идет о швейцарской компании Allseas, которая прокладывает почти весь морской участок, а также об итальянской Saipem.
Кроме того, под санкции могут попасть компании из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции, предупредил Пол.
В сенате находится другой законопроект, уже принятый палатой представителей. Его инициировала группа конгрессменов во главе с республиканцем Адамом Кинзингером. Этот документ охватывает не только "Северный поток — 2", но и "Турецкий поток". Концептуально он совпадает с законопроектом Круза и Шахин.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до Германии через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешение на строительство.
В Европе "Северный поток — 2" поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа.
Против выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа. США также препятствуют "Северному потоку — 2", поскольку планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.
Российские власти многократно подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и реализуется в интересах стран — экспортеров и импортеров природного газа.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, газопровод станет важнейшим вкладом в укрепление энергетической безопасности Европы, а также составит серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива.
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