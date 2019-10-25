Комитет Госдумы отклонил поправку, приравнивающую вейпы к табаку
25 октября 2019 11:43
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В конце 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.
Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту количества заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.
Комитет Госдумы на заседании в четверг отклонил поправку, внесённую ко II чтению в проект о курилках, которыми планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку. Авторами этой поправки выступили Боярский, а также лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев. Поправкой планировалось приравнять все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, к обычным сигаретам. Как ранее отмечал Боярский, это означает, что IQOS, GLO, электронные сигареты и вейпы нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака, а в случае с аэропортами их можно будет использовать только в курительных кабинах.
Однако комитет пришёл к выводу, что этой поправкой будет меняться концепция законопроекта, поэтому юридически приравнивать электронные сигареты необходимо иным способом.
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