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Комитет Госдумы отклонил поправку, приравнивающую вейпы к табаку

25 октября 2019 11:43
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Поправкой планировалось приравнять все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, к обычным сигаретам.
Комитет Госдумы по охране здоровья отклонил поправку, внесённую ко второму чтению в законопроект о возвращении курительных комнат в аэропорты, согласно которым планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку, передает РИА Новости.

В конце 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.

Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению числа курильщиков и росту количества заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.

Комитет Госдумы на заседании в четверг отклонил поправку, внесённую ко II чтению в проект о курилках, которыми планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку. Авторами этой поправки выступили Боярский, а также лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый зампред фракции Андрей Исаев. Поправкой планировалось приравнять все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, к обычным сигаретам. Как ранее отмечал Боярский, это означает, что IQOS, GLO, электронные сигареты и вейпы нельзя будет курить в ресторанах, торговых комплексах, вокзалах и прочих общественных местах, в которых действует запрет на курение табака, а в случае с аэропортами их можно будет использовать только в курительных кабинах.

Однако комитет пришёл к выводу, что этой поправкой будет меняться концепция законопроекта, поэтому юридически приравнивать электронные сигареты необходимо иным способом. 
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Комментарии



Политика региона
25 октября 2019  11:43
Поправкой планировалось приравнять все способы доставки табака, в том числе электронные сигареты и вейпы, к обычным сигаретам.
Комитет Госдумы отклонил поправку, приравнивающую вейпы к табаку
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