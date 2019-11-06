Кличко стал фигурантом дела о государственной измене
6 ноября 2019 22:09
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О том, что суд обязал Национальное агентство по борьбе с коррупцией начать производство в отношении Кличко, стало известно ещё 1 ноября. Но тогда речь шла только о статьях по коррупции и злоупотреблению властью.
Теперь же агентству подтвердили в НАБУ, что работа ведётся в том числе по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и другим преступлениям Уголовного кодекса.
Фото: соцсети
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