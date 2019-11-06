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Новости /  Политика /  Политика региона  

Кличко стал фигурантом дела о государственной измене

6 ноября 2019 22:09
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В городском парламенте недовольны работой мэра и призывают Зеленского отправить его в отставку.
Мэр Киева Виталий Кличко и двое заместителей стали фигурантами дела о государственной измене и хищении бюджетных денег при застройке столицы, передает life.ru. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

О том, что суд обязал Национальное агентство по борьбе с коррупцией начать производство в отношении Кличко, стало известно ещё 1 ноября. Но тогда речь шла только о статьях по коррупции и злоупотреблению властью.

Теперь же агентству подтвердили в НАБУ, что работа ведётся в том числе по ч. 1 ст. 111 ("Государственная измена") и другим преступлениям Уголовного кодекса. 


Фото:   соцсети
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