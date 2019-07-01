Киев заявил о готовности пойти на уступки по вопросу русского языка в Донбассе
1 июля 2019 16:00
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Кроме того, по его словам, вторым условием является то, что территория Донбасса должна быть в составе Украины. Также Богдан выступил против того, чтобы сделать русский язык вторым государственным.
— Я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, её надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, — сказал он.
15 мая занимавший тогда пост президента Пётр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно нормативному акту, граждане страны должны использовать мову во всех сферах жизни. В команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.
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