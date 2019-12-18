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Новости /  Политика /  Политика региона  

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

18 декабря 2019 21:21
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Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения границы с Россией.
Как передает РИА Новости, граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Facebook.

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Теперь при проверке данных информацию с загранпаспортов будут считывать специальными приборами: таким образом, сократится время прохождения пограничного контроля.

Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения границы с Россией. Бывший глава украинского МИД Павел Климкин призывал запретить въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Такое ограничение действовало на территории Украины во время военного положения в ноябре — декабре 2018 года. После его снятия Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал Госпогранслужбе усилить пограничный контроль.

При этом Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не станет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а напротив, облегчит режим их пребывания в России и получение гражданства. 


Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС


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