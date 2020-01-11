Киев потребовал от Ирана «полного признания вины» из-за сбитого Boeing

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Он также перечислил пять требований Киева к Тегерану: во-первых, Иран должен пообещать провести «полное и открытое» расследование, во-вторых, привлечь виновных к ответственности, в-третьих, вернуть тела погибших украинцев, в-четвертых — выплатить компенсации. Наконец, Зеленский потребовал от Ирана «официальных извинений по дипломатическим каналам».Украинский лидер также выразил надежду на отсутствие «искусственных задержек» при проведении дальнейшего расследования крушения Boeing 737. «45 наших специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости», — подчеркнул он.Ранее, 9 января, в ходе телефонного разговора президент Ирана Хасан Роухани заверил Зеленского во взаимодействии для проведения объективного расследования причин катастрофы. По его словам, Иран предоставит украинским экспертам оперативный доступ ко всем необходимым данным. Изначально Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины рассматривал несколько причин крушения Boeing под Тегераном, среди которых были в том числе теракт и поражение пассажирского лайнера при взлете из иранского аэропорта ракетой. О наличии доказательств причастности Ирана к сбиванию самолета говорили премьер-министры Канады и Великобритании.Утром 11 января власти Ирана объявили, что военные «непреднамеренно» и вследствие человеческой ошибки сбили украинский лайнер. По данным Генштаба ВС страны, Boeing был принят за «враждебную цель» после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Иранские военные находились на «высочайшем уровне боевой готовности» на фоне усиления напряженности в отношениях с Соединенными Штатами после гибели Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал продолжить расследование крушения для выяснения всех обстоятельств этой «огромной трагедии и непростительной ошибки».Самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» разбился 8 января. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых были граждане Украины, Ирана, Канады и других стран. Катастрофа совпала по времени с ответом Тегерана на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани. Иран нанес ракетные удары по базам с американскими военными на территории Ирака.Фото © Zuma/TASS/Лайф