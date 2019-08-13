Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата
13 августа 2019 19:15
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Собранные данные, по версии СБУ, мужчина передавал работнику генконсульства России во Львове. По данным Киева, дипломат получал данные от пенсионера, который был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
Как уточнили в СБУ, пенсионер собирал информацию о политических деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, правоохранительных органах и иностранных военных инструкторах на западе страны. Против него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 111 (госизмена) УК Украины.
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