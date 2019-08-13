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Новости /  Политика /  Политика региона  

Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата

13 августа 2019 19:15
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По данным Киева, дипломат получал данные от пенсионера, который был завербован российскими спецслужбами в 2014 году.
Служба безопасности Украины задержала во Львовской области местного жителя, который «выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации», сообщается на сайте ведомства, передает РБК.

Собранные данные, по версии СБУ, мужчина передавал работнику генконсульства России во Львове. По данным Киева, дипломат получал данные от пенсионера, который был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.

Как уточнили в СБУ, пенсионер собирал информацию о политических деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, правоохранительных органах и иностранных военных инструкторах на западе страны. Против него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 111 (госизмена) УК Украины.



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Комментарии



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