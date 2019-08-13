Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата

126

Собранные данные, по версии СБУ, мужчина передавал работнику генконсульства России во Львове. По данным Киева, дипломат получал данные от пенсионера, который был завербован российскими спецслужбами в 2014 году. Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.Как уточнили в СБУ, пенсионер собирал информацию о политических деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, правоохранительных органах и иностранных военных инструкторах на западе страны. Против него было возбуждено дело по ч. 1 ст. 111 (госизмена) УК Украины.