Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая пожаловалась на угрозы
26 июля 2020 23:34
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"Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - написала Канопацкая в воскресенье на своей странице в Facebook.
По ее словам, белорусская власть, "сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной".
"К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия - там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов", - сообщила кандидат.
Кроме того, она отметила, что сейчас плотно работает над вопросом о создании партии. Первые заявления по этому поводу кандидат в президенты намерена сделать вечером 28 июля, во время своего выступления в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина в интервью РИА Новости заявила, что во время проходящей избирательной кампании Центризбирком получает анонимные письма и звонки с угрозами. Об анонимных угрозах в свой адрес сообщала также кандидат на пост президента Светлана Тихановская, в этой связи она недавно вывезла детей за границу. Кроме того, детей за пределы Белоруссии – в Россию - вывез бывший участник электоральной кампании, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом, Валерий Цепкало. Сам он также находится в РФ, поскольку в Белоруссии опасается быть задержанным. А жена Цепкало Вероника, которая пока остается в республике, отмечала, что, по информации "небезразличных людей", ее хотят лишить родительских прав, поскольку дети находятся в "неблагоприятной семье".
Фото: соцсети
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