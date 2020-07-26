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Новости /  Политика /  Политика региона  

Кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая пожаловалась на угрозы

26 июля 2020 23:34
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Анна Канопацкая сообщила, что в ее адрес, а также ее детей и доверенных лиц в ходе нынешней избирательной кампании поступают угрозы.
Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая сообщила, что в ее адрес, а также ее детей и доверенных лиц в ходе нынешней избирательной кампании поступают угрозы передает РИА Новости.

"Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - написала Канопацкая в воскресенье на своей странице в Facebook.

По ее словам, белорусская власть, "сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной".

"К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия - там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов", - сообщила кандидат.

Кроме того, она отметила, что сейчас плотно работает над вопросом о создании партии. Первые заявления по этому поводу кандидат в президенты намерена сделать вечером 28 июля, во время своего выступления в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".

В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина в интервью РИА Новости заявила, что во время проходящей избирательной кампании Центризбирком получает анонимные письма и звонки с угрозами. Об анонимных угрозах в свой адрес сообщала также кандидат на пост президента Светлана Тихановская, в этой связи она недавно вывезла детей за границу. Кроме того, детей за пределы Белоруссии – в Россию - вывез бывший участник электоральной кампании, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом, Валерий Цепкало. Сам он также находится в РФ, поскольку в Белоруссии опасается быть задержанным. А жена Цепкало Вероника, которая пока остается в республике, отмечала, что, по информации "небезразличных людей", ее хотят лишить родительских прав, поскольку дети находятся в "неблагоприятной семье".
 


Фото:   соцсети
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Комментарии


Политика региона
26 июля 2020  23:34
Анна Канопацкая сообщила, что в ее адрес, а также ее детей и доверенных лиц в ходе нынешней избирательной кампании поступают угрозы.
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