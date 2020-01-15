Кадыров временно передал свои полномочия главе правительства Чечни
15 января 2020 21:00
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Распоряжение, подписанное Кадыровым, датировано 13 января. Согласно ст. 76 Конституции Чечни, ссылка на которую есть в документе, председатель правительства может временно исполнять обязанности главы республики по причинам, связанным с его болезнью или отпуском.
В феврале 2019 года Кадыров также возлагал свои обязанности на Хучиева в связи с «временной нетрудоспособностью».
Тогда министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров сообщил, что Кадыров проходит плановую диагностику.
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