Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
10 марта 2020 22:35
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"В связи с этим, я хочу напомнить свою твердую позицию - интересы государства и народа должны преобладать над формальными сторонами любого вопроса", - написал он в Telegram.
Кадыров выразил мнение, что именно Владимир Путин возродил Россию, которая, по словам главы Чеченской республики, "находилась на грани развала".
Он добавил, что при голосовании по конституционным поправкам не следует ориентироваться на мнение Запада.
"Мне лично нисколько не интересно, как в Лондоне, Брюсселе или Вашингтоне воспримут изменения в Конституцию. Они мечтают о слабой России, а мы с нашим Национальным лидером Владимиром Путиным сохраним и укрепим мощь и единство России", — резюмировал Кадыров.
Во вторник депутат Госдумы Валентина Терешкова внесла на рассмотрение Госдумы поправку, которая разрешает Путину участвовать в выборах президента, которые пройдут в 2024 году.
В своем выступлении в нижней палате парламента президент назвал возможным принятие поправки, которая позволила бы действующему главе государства идти на новые выборы, в случае, если ее положительно оценит Конституционный суд. При этом российский лидер назвал предложение убрать из Основного закона страны ограничение на число президентских сроков нецелесообразным. По словам Путина, общество должно иметь гарантии регулярной сменяемости власти.
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