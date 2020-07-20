Кабмин поддержал введение санкций за публикации о террористах без отметки об их запрете

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Законопроект подготовлен главой комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном. Согласно действующим нормам, поправки в КоАП должны вноситься в нижнюю палату вместе с официальным отзывом правительства. "Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект с учетом замечаний", - говорится в проекте отзыва."Как следует из содержания пояснительной записки к законопроекту, непосредственный запрет, ответственность за нарушение которого в нем предусматривается, планируется установить в законе Российской Федерации "О средствах массовой информации". Таким образом, принятие законопроекта должно быть взаимоувязано с внесением указанных изменений", - указывают в комиссии.В проекте отзыва отмечается также, что в соответствии с законом "О противодействии терроризму" ФСБ России ведет единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими. Однако это "не нашло отражения в законопроекте".Согласно пояснительной записке, имеющейся в распоряжении ТАСС, размер штрафа за нарушение для граждан составит 2-2,5 тыс. рублей, для должностных лиц - 4-5 тыс. рублей, для юридических лиц - 40-50 тыс. рублей. Кроме того, предлагается внести корреспондирующие изменения в закон "О средствах массовой информации", дополнив его запретом на распространение информации о террористических организациях без указания на их запрет.