Кабмин готовит программу по выделению земельных участков "Арктический гектар"

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Правительство РФ готовит программу по предоставлению земельных участков "Арктический гектар" по аналогии с программой "Дальневосточного гектара". Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на встрече с инвесторами Арктической зоны РФ, передает ТАСС.

"У нас законопроект уже есть, такие предложения министерство развития Дальнего Востока и Арктики представило. В ближайшее время мы примем соответствующее решение", - сказал он в ответ на выступление одной из участниц встречи, которая рассказала, что хотела бы в рамках этой программы взять участок земли в районе города Оленегорска Мурманской области для строительства там глэмпинга (вид кемпинга с более комфортными условиями проживания).

Глава министерства Александр Козлов подтвердил это, добавив, что законопроект затем будет передан в Госдуму.

Премьер отметил, что получение земли на Дальнем Востоке по профильной программе оказалось востребованным. Он добавил, что, по подсчетам вице-премьера Юрия Трутнева, процесс получения гектара в ДФО занимает 32 дня. Мишустин также сообщил, что различные меры по поддержке внутреннего туризма могут быть применены и в Арктической зоне.

Фото из открытых источников