Изменились правила для граждан РФ, прибывающих в Самарскую область воздушным транспортом

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2020 года граждане России, прибывающие на территорию страны, в том числе в Самарскую область, воздушным транспортом (как вывозными, так и регулярными рейсами), должны заполнить на борту анкету прибывающего. Кроме этого, до вылета в РФ - при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс - им необходимо заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг в электронном виде.В течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию граждане должны будут пройти лабораторное ПЦР- исследование на COVID-19 и разместить информацию о его результате в специальной форме на Едином портале государственных услуг.В случае любого ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью, но не посещать лечебное учреждение самим, а вызвать врача на дом, передает пресс-служба облправительства.