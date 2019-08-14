Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы
14 августа 2019 22:34
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Накануне, 13 августа, Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление Митрохина и отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля.
Отказ в регистрации Митрохина окружная избирательная комиссия обосновывала наличием недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. 30 июля Мосгоризбирком рекомендовал пересмотреть это решение. В ходе заседания рабочей группы МГИК стало известно, что 203 ранее забракованных подписи избирателей в подписных листах в поддержку Митрохина все же признали действительными. Однако 6 августа окружная избирательная комиссия (43-й округ) вновь отказала Митрохину в регистрации.
Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, Константину Лисице, Константинасу Янкаускасу, Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову.
Пересмотреть решение об отказе в регистрации Митрохина кандидатом Мосгоризбирком рекомендовал после несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционных кандидатов, недопущенных к выборам. На акции 27 июля полиция задержала более 1 тыс. человек.
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС/РБК
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