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Новости /  Политика /  Политика региона  

Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

14 августа 2019 22:34
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13 августа Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление Митрохина и отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата.
Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина официально зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму. Об этом РБК заявили в пресс-службе Мосгоризбиркома.

Накануне, 13 августа, Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление Митрохина и отменил решение окружной избирательной комиссии об отказе в регистрации в качестве кандидата.

Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля.

Отказ в регистрации Митрохина окружная избирательная комиссия обосновывала наличием недостоверных подписей избирателей, поданных в его поддержку. 30 июля Мосгоризбирком рекомендовал пересмотреть это решение. В ходе заседания рабочей группы МГИК стало известно, что 203 ранее забракованных подписи избирателей в подписных листах в поддержку Митрохина все же признали действительными. Однако 6 августа окружная избирательная комиссия (43-й округ) вновь отказала Митрохину в регистрации.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, Константину Лисице, Константинасу Янкаускасу, Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову.

Пересмотреть решение об отказе в регистрации Митрохина кандидатом Мосгоризбирком рекомендовал после несогласованной акции протеста в поддержку оппозиционных кандидатов, недопущенных к выборам. На акции 27 июля полиция задержала более 1 тыс. человек.



Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС/РБК



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Комментарии



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