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Новости /  Политика /  Политика региона  

Историк ответил на претензии эстонских властей на земли в России

2 января 2020 15:42
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По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Военный историк Юрий Кнутов прокомментировал заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о территориальных претензиях к России, передает РИА Новости.

Кнутов напомнил, что в 1999 году Эстония сама в письменном виде признала новую границу и с ее стороны несправедливо продолжать ставить вопрос о Тартуском договоре. По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы Россия признавала этот документ, поскольку требования Таллина противоречат не только итогам Второй мировой войны, но и всем последующим договорам между странами.

"Это фактически отказ от итогов Второй мировой войны. То есть Эстония отказывается признавать итоги войны и желает их пересмотреть", - подчеркнул историк в комментарии РЕН ТВ.

Он добавил, что причина появления подобных заявлений заключается в том, что Эстония находится на пороге экономического кризиса из-за окончания субсидирования Брюсселем, и ей выгодно "раскручивать русофобскую карту".

Ранее Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный в 1920 году, до сих пор действует. По мнению эстонского политика, документ регулирует и вопрос границ между странами.

По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР. 
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Комментарии


Политика региона
2 января 2020  15:42
По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
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По Тартускому договору к прибалтийской республике отходила часть Ленинградской и Псковской областей. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.   Политика региона
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