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Ипотека по наследству. История приемной семьи, которой помог Александр Хинштейн, вышла на федеральный уровень. Видео

27 декабря 2019 19:22
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Приемная мать Елена Белова и депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн стали героями рейтинговой программы Первого канала «Время покажет».
Приемная мать Елена Белова и депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн стали героями рейтинговой программы Первого канала «Время покажет».

Федеральный канал посчитал необходимым обсудить в студии историю приемной семьи из поселка Усть-Кинельский Самарской области которая попала «в кредитную западню», спустя полгода, как усыновила двух девочек — Настю и Сашеньку. Приемные родители, можно сказать, случайно узнали о том, что умершая мать девочек оставила им огромное «наследство» – почти 2 миллиона рублей долга «Россельхозбанку» и коммунальным службам, передает hinshtein.ru.

Александр Хинштейн, узнав об этой истории накануне своего приезда в регион из местной прессы, пригласил приемную мать девочек на личную встречу — парламентарий должен был сам разобраться в обстоятельствах дела.

Александру Хинштейну удалось разрешить эту, казалось бы, безвыходную ситуацию. О том как он это сделал — депутат от Самарской области рассказал в эфире передачи «Время покажет» .

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шеин попросил парламентария прокомментировать случай, который вызвал оживленную дискуссию в обществе.

Александр Хинштейн: «Я прочитал об этой истории в региональных СМИ, в понедельник. Во вторник я пригласил на личную встречу Елену Белову, приемную мать девочек, вместе с руководителем общественной организации, который представляет ее интересы. После нашего разговора, историю со второй ипотечной квартирой мы разрешили… На наше счастье эта квартира находилась в ипотеке у государственного банка – «Россельхозбанка», поэтому сразу же, я связался с председателем правления банка Борисом Листовым, объяснил ему эту ситуацию, и мы договорились о том, что банк снимает все претензии с приемной семьи, заключает мировое соглашение и забирает эту квартиру вместе с вопросами по долгам – штрафам, пеням под 2 миллиона… Я услышал в студии доводы о том, что приемная мать могла сдавать квартиры и за счет аренды погашать долги… Дело в том, что квартира двухкомнатная. Ее стоимость в Чапаевске ниже, чем набежавший долг в 2 миллиона рублей. Больше чем за 1 миллион квартиру в Чапаевске не продать. Кроме того, приемной семье эта квартира не нужна. Во-первых, потому что есть еще одна квартира – 1-комнатная, во-вторых, приемная семья взяла также в ипотеку трехкомнатную квартиру, учитывая, что в их семье теперь уже трое детей. В -третьих, приемная семья проживает в другом городе. Усть-Кинельский, это 100 км от Чапаевска, где девочки проживали с биологической матерью».

В эфире Первого канала также прозвучал вопрос: «Почему без вмешательства депутата федерального уровня банки, органы опеки не помогли приемной семье? Почему это работает только в ручном режиме?»

Александр Хинштейн высказал свою точку зрения: «Это должно работать само по себе… Дело в том, что мне приходится вмешиваться в какие-то пограничные случаи, когда без меня нельзя «расшить» какие-то ситуации… И банк мог пойти на встречу, и органы опеки… Но я хорошо понимаю природу этого вопроса: «Можно ли без волшебного «пендаля» защитить справедливость и закон?»; я на него отвечу: «Да, можно. И сегодня у меня перед глазами таких примеров десятки. Но повторяю, мы вмешиваемся в ситуации только тогда, когда представители власти или бизнеса не эффективны или не берут на себя ответственность».

Помощь приемным семьям должна быть реальной и ощутимой – такой вывод был сделан авторами программы «Время покажет», где главным героем выпуска, безусловно стал депутат Государственной Думы РФ от 158-го Самарского избирательного округа Александр Хинштейн, который очень быстро оказал действенную помощь семье Беловых и явил пример профессионализма и активной гражданской позиции парламентария.

 
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Комментарии


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