Инициатива Валентины Терешковой: мнения самарских экспертов
14 марта 2020 17:04
138
Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.
Ситуацию прокомментировал Герой Соцтруда и член-корреспондент РАН, заместитель генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Геннадий Аншаков:
- Я слышал выступление Валентины Терешковой по телевизору. Считаю, что она выступила с очень разумным предложением. Она ничего не сказала про обнуление президентских сроков и продление полномочий действующего президента. Терешкова говорила о другом - о том, что надо дать право Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году. Это не значит, что он пойдет в президенты - Владимир Владимирович может и не воспользоваться этим правом. Но если сейчас это решение не принять, это будет ошибкой, учитывая сложную международную обстановку. В 2024-м мы можем сами прийти к нему, чтобы просить воспользоваться этим правом. Но тогда будет поздно менять Конституцию. Рузвельт, когда был президентом США, менял основной закон страны четыре раза! И никого это не волновало. Потому что время было такое, оно требовало несменяемости президента, - говорит Геннадий Аншаков.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский высказал свое отношение к ситуации:
- В последние дни в сетях очень много негатива в адрес Валентины Владимировны Терешковой. Честно - возмущают такие выпады в адрес этой героической женщины, переход на личности, какое-то совершенно непорядочное копание в подробностях ее биографии. Валентина Владимировна - первая в мире женщина-космонавт, Герой советского Союза, генерал-майор авиации. На неё равнялись мои одноклассницы , помню все пытались в Школу космонавтов попасть, кстати и я тоже, но не взяли.И она до сих пор - Герой, представитель того поколения, которым гордится наша нация, которая добилась признания во всем мире своим личным трудом и мужеством. Убеждён, что озвучивая своё мнение, никто из нас не должен получать хамства в свой адрес. Тем более Женщина! Говорю, что думаю.
Вопрос прокомментировал научный руководитель Самарского университета, член-корреспондент РАН Евгений Шахматов.
- С Валентиной Терешковой я знаком лично. – рассказал Евгений Шахматов. - Она была у нас в университете несколько лет назад, тогда ей вручили диплом почетного доктора вуза. Терешкова очень по-доброму относится к Самаре, к университету и молодежи. Поэтому и инициатива Валентины Владимировны продиктована тем, что она хочет видеть Россию стабильной, мощной, процветающей страной.
-Терешкова - это не тот человек, который будет выражать чью-то волю. Она сама так думает и убеждена, что так будет правильно. А принимать такое решение или нет - зависит не от нее, а от воли народа. Осуждать ее за это предложение? На личности обычно переходят тогда, когда нет других аргументов. Можно соглашаться или не соглашаться с Терешковой, но я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет право высказать свою точку зрения, - заявил Евгений Шахматов.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
14 марта 2020 17:04
Валентина Терешкова предложила поправку в Конституцию о возможности выдвижения действующего главы государства в Президенты и на следующих выборах. Политика региона
137
14 марта 2020 15:09
О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти. Политика региона
149
14 марта 2020 14:54
Родители сами смогут решить, отправлять ли детей в школу. Руководители школ, в свою очередь, должны будут организовать дистанционное обучение. Политика региона
144
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
1012
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
946
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1467
Видео
8 марта 2020 12:38
Видео глава региона разместил в своем инстаграме. Социум
1091
7 марта 2020 09:53
Они прочитали стихотворение Расула Гамзатова. Социум
622
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
945
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
1183
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
3184
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1473
Фоторепортажи
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
939
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
618
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
968
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
961
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1535
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
2042
Мероприятия