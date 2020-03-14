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Новости /  Политика /  Политика региона  

Инициатива Валентины Терешковой: мнения самарских экспертов

14 марта 2020 17:04
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Валентина Терешкова предложила поправку в Конституцию о возможности выдвижения действующего главы государства в Президенты и на следующих выборах.
В России 22 апреля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Одно из предложенных изменений вызвало особенно бурное обсуждение. Речь идет об ограничении по числу президентских сроков. С подобной инициативой выступила Герой Советского Союза Валентина Терешкова.

Сам Путин допустил свое участие в следующих президентских выборах. По его словам, это станет возможным, если соответствующее решение одобрит Конституционный суд, признав, что такая поправка не противоречит основному закону страны.

Ситуацию прокомментировал Герой Соцтруда и член-корреспондент РАН, заместитель генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Геннадий Аншаков:

- Я слышал выступление Валентины Терешковой по телевизору. Считаю, что она выступила с очень разумным предложением. Она ничего не сказала про обнуление президентских сроков и продление полномочий действующего президента. Терешкова говорила о другом - о том, что надо дать право Владимиру Путину баллотироваться в президенты в 2024 году. Это не значит, что он пойдет в президенты - Владимир Владимирович может и не воспользоваться этим правом. Но если сейчас это решение не принять, это будет ошибкой, учитывая сложную международную обстановку. В 2024-м мы можем сами прийти к нему, чтобы просить воспользоваться этим правом. Но тогда будет поздно менять Конституцию. Рузвельт, когда был президентом США, менял основной закон страны четыре раза! И никого это не волновало. Потому что время было такое, оно требовало несменяемости президента, - говорит Геннадий Аншаков.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский высказал свое отношение к ситуации:

- В последние дни в сетях очень много негатива в адрес Валентины Владимировны Терешковой. Честно - возмущают такие выпады в адрес этой героической женщины, переход на личности, какое-то совершенно непорядочное копание в подробностях ее биографии. Валентина Владимировна - первая в мире женщина-космонавт, Герой советского Союза, генерал-майор авиации. На неё равнялись мои одноклассницы , помню все пытались в Школу космонавтов попасть, кстати и я тоже, но не взяли.И она до сих пор - Герой, представитель того поколения, которым гордится наша нация, которая добилась признания во всем мире своим личным трудом и мужеством. Убеждён, что озвучивая своё мнение, никто из нас не должен получать хамства в свой адрес. Тем более Женщина! Говорю, что думаю.

Вопрос прокомментировал научный руководитель Самарского университета, член-корреспондент РАН Евгений Шахматов.

- С Валентиной Терешковой я знаком лично. – рассказал Евгений Шахматов. - Она была у нас в университете несколько лет назад, тогда ей вручили диплом почетного доктора вуза. Терешкова очень по-доброму относится к Самаре, к университету и молодежи. Поэтому и инициатива Валентины Владимировны продиктована тем, что она хочет видеть Россию стабильной, мощной, процветающей страной.

-Терешкова - это не тот человек, который будет выражать чью-то волю. Она сама так думает и убеждена, что так будет правильно. А принимать такое решение или нет - зависит не от нее, а от воли народа. Осуждать ее за это предложение? На личности обычно переходят тогда, когда нет других аргументов. Можно соглашаться или не соглашаться с Терешковой, но я считаю, что каждый человек в нашей стране имеет право высказать свою точку зрения, - заявил Евгений Шахматов.

 
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Комментарии


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