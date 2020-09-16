 Игорь Рудаков завершил работу на посту главы Кировского района Самары

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Его преемника выберут по результатам конкурса.

У главы Кировского района Самары Игоря Рудакова завершился пятилетний срок службы на этой должности. Скоро претенденты на освободившееся кресло смогут подавать свои заявки - по закону главу района назначат по результатам конкурса районные депутаты.

«Закончился очередной рабочий этап в жизни. Кировский район, спасибо за совместную работу, поддержку и понимание! 5 лет как один день. Много сделано!» – резюмирует чиновник в своем Твиттере.

Между тем, он решил поинтересоваться у своих подписчиков, стоит ли ему участвовать в конкурсе, чтобы возглавить район на второй срок или же пенсия и отдых - оптимальный вариант. Судя по реакции пользователей, большинство склоняется ко второму сроку и выражает ему свою поддержку. В опросе приняли участие на утро среды, 16 сентября, больше 300 человек.