Игорь Паньшин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя Российской Федерации
25 декабря 2019 18:50
103
От имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова ветеранов и личный состав с профессиональным праздником поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин.
«Ваша профессия требует мужества, высокого профессионализма, умения быстро ориентироваться в ситуации и принимать правильные решения. Работая в сложных, нередко экстремальных условиях, вы делаете все возможное для оказания экстренной помощи попавшим в беду людям, спасения материальных ценностей. От вашей четкой и слаженной работы во многом зависят жизнь и здоровье граждан, устойчивое функционирование экономики и социальной сферы страны. Сегодня противодействие чрезвычайным ситуациям приобрело общенациональную значимость, поднялось на уровень государственной политики. Ваш труд – это бесценная помощь, которая внушает людям чувство безопасности, является залогом спокойствия жителей, их мирного созидательного труда.
Спасательная служба России славится богатой историей ратных дел и примеров самоотверженного и мужественного служения Родине. За 29 лет существования спасательной службы за проявленное мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей 132 сотрудника Главного управления награждены государственными наградами Российской Федерации. И сегодня их ряды пополнятся новыми героями», – отметил заместитель полпреда.
Затем по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин вручил лучшим сотрудникам государственные награды Российской Федерации и пожелал всем спасателям крепкого здоровья и семейного благополучия.
В мероприятии приняли участие руководство ГУ МЧС России по Нижегородской области, личный состав Главного управления и его подразделений, ветераны службы. Кроме того, спасателей с профессиональным праздником поздравили представители администрации Нижегородской области и Нижнего Новгорода, Законодательного собрания региона, Нижегородской епархии.
В завершении торжественной части состоялся праздничный концерт с участием сотрудников 1-го отряда федеральной противопожарной службы по охране областного центра, а также детских творческих коллективов.
***
Согласно Указу Главы государства ежегодно 27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. В этом году Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) исполняется 29 лет. В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Свой профессиональный праздник спасатели проведут на боевом посту, передает пресс-служба ПФО.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
25 декабря 2019 20:18
Помимо этого президент назначил трех генералов. Политика региона
52
25 декабря 2019 18:50
Игорь Паньшин вручил лучшим сотрудникам государственные награды Российской Федерации и пожелал всем спасателям крепкого здоровья и семейного благополучия. Политика региона
102
25 декабря 2019 18:02
Участники заседания подвели итоги весенне-летнего пожароопасного сезона 2019 года и поставили задачи по обеспечению пожарной безопасности в осенне- зимний... Политика региона
110
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
682
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
673
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1047
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
493
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
633
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
387
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1178
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
828
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
765
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
463
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
757
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
828
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1084
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2209
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2718
Мероприятия