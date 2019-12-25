Игорь Паньшин принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню спасателя Российской Федерации

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От имени полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова ветеранов и личный состав с профессиональным праздником поздравил заместитель полпреда Игорь Паньшин.«Ваша профессия требует мужества, высокого профессионализма, умения быстро ориентироваться в ситуации и принимать правильные решения. Работая в сложных, нередко экстремальных условиях, вы делаете все возможное для оказания экстренной помощи попавшим в беду людям, спасения материальных ценностей. От вашей четкой и слаженной работы во многом зависят жизнь и здоровье граждан, устойчивое функционирование экономики и социальной сферы страны. Сегодня противодействие чрезвычайным ситуациям приобрело общенациональную значимость, поднялось на уровень государственной политики. Ваш труд – это бесценная помощь, которая внушает людям чувство безопасности, является залогом спокойствия жителей, их мирного созидательного труда.Спасательная служба России славится богатой историей ратных дел и примеров самоотверженного и мужественного служения Родине. За 29 лет существования спасательной службы за проявленное мужество и героизм при исполнении служебных обязанностей 132 сотрудника Главного управления награждены государственными наградами Российской Федерации. И сегодня их ряды пополнятся новыми героями», – отметил заместитель полпреда.Затем по поручению полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин вручил лучшим сотрудникам государственные награды Российской Федерации и пожелал всем спасателям крепкого здоровья и семейного благополучия.В мероприятии приняли участие руководство ГУ МЧС России по Нижегородской области, личный состав Главного управления и его подразделений, ветераны службы. Кроме того, спасателей с профессиональным праздником поздравили представители администрации Нижегородской области и Нижнего Новгорода, Законодательного собрания региона, Нижегородской епархии.В завершении торжественной части состоялся праздничный концерт с участием сотрудников 1-го отряда федеральной противопожарной службы по охране областного центра, а также детских творческих коллективов.***Согласно Указу Главы государства ежегодно 27 декабря отмечается День спасателя Российской Федерации. В этом году Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) исполняется 29 лет. В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Свой профессиональный праздник спасатели проведут на боевом посту, передает пресс-служба ПФО.