Игорь Паньшин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником

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Профессиональный праздник сотрудников следственных подразделений соответствующих федеральных органов исполнительной власти утвержден постановлением Правительства Российской Федерации № 741 от 27 августа 2013 года. Для выбора даты послужило одно историческое событие. Именно 25 июля 1713 года указом Петра I учрежден первый специализированный следственный орган России – Следственная канцелярия.По поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округева сотрудников органов следствия с профессиональным праздником поздравил заместитель полпреда«Следственные подразделения Следственного комитета РФ – это всегда особые полномочия, индивидуальный режим и высокая степень ответственности, гарантирующие правовую стабильность, укрепление законности, рост могущества и процветание России. Сегодня в этом зале присутствуют представители следственных подразделений, в активе которых не один десяток грамотно расследованных уголовных дел, имеющих резонанс не только в регионе, но и в стране.Уверен, что приверженность добрым традициям старших поколений, принципиальное и добросовестное исполнение служебных обязанностей позволят вам и впредь успешно выполнять поставленные задачи по защите конституционных прав граждан и интересов общества, вести бескомпромиссную борьбу с преступностью», – отметил заместитель полпреда Президента России в ПФО.Затем Игорь Паньшин вручил отличившимся работникам следственных органов поощрения от имени полномочного представителя Президента РФ в ПФО.В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных, контролирующих и судебных органов, а также другие почетные гости.В этот же день заместитель полномочного представителя Игорь Паньшин посетил Нижегородский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета РФ, где поздравил с профессиональным праздником весь личный состав учреждения, а также сотрудников Приволжского СУ на транспорте СК РФ. передает пресс-служба ПФО.