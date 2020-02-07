Игорь Комаров вошел в состав Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам
7 февраля 2020 15:25
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Новым Указом Глава государства утвердил состав Совета, в который вошли 38 человек. В их числе – полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.
Совет образован в целях совершенствования деятельности по стратегическому развитию страны и реализации национальных проектов.
Документом также утверждается состав президиума Совета, в который вошел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Текст Указа, состав Совета и его президиума представлены на официальном интернет-портале правовой информации, передает пресс-служба ПФО.
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