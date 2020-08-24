Я нашел ошибку
Главные новости:
Особенно остро проблема стоит в выходные дни, когда большинство жителей, оставляет машины во дворах. Пожарным машинам приходится двигаться медленно, балансируя между припаркованной техникой.
МЧС СО обращается к автолюбителям: Оставляйте место во дворах для прoезда пожарной техники
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Интеллектуальное развитие ребенка - важнейшая составляющая, которая предопределяет конкурентоспособность будущего поколения Самарской области.
Первые достижения учеников «Точки роста»
В целях соблюдения необходимых противоэпидемических мер, диспансеризация осуществляется по предварительной записи (через сайт Госуслуг или по телефону).
В Самаре возобновилась диспансеризация и профилактические медицинские осмотры
Затраты на себя возьмет «Газпром».
«Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу
Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в составе национального проекта «Экология».
Предприниматели приглашаются к участию в тестировании ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности
На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.
Игорь Комаров провел совещание о ходе подготовки к Единому дню голосования в регионах ПФО
Новая программа страхования защитит любимые вещи от пожара, кражи, падений, механических повреждений, воздействия жидкостей, порчи в результате ДТП и других рисков.
Любимые вещи можно застраховать в Сбербанке по фотографии
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.42
0.32
EUR 87.9
0.17
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Возле "Космопорта" в Самаре выступят Горозия, Карандаш, Мезенцев и Big Russian Boss
Возле "Самара Арены" состоится уникальная выставка-перформанс
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Игорь Комаров провел совещание о ходе подготовки к Единому дню голосования в регионах ПФО

24 августа 2020 16:45
130
На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.
24 августа 2020 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с главными федеральными инспекторами и руководителями территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти в регионах округа. В мероприятии также принял участие заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.

На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.

Игорь Комаров поблагодарил коллег за совместную работу в рамках проведения Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, отметив, что были обеспечены безопасность граждан, общественный порядок и прозрачность процедур на всех этапах: «Голосование прошло спокойно, без серьезных нарушений. Более 16 млн. жителей ПФО выразили свое мнение по поводу поправок в основной Закон страны, предложенных Президентом России Владимиром Путиным. Изменения поддержали 13 млн. человек».

Говоря о предстоящих выборах в Единый день голосования, полпред обратил внимание, что сейчас в округе проходит более 2,5 тыс. избирательных кампаний. Выборы состоятся во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат 23 тыс. мандатов и выборных должностей – это более 40% от всех мандатов в ПФО.

Игорь Комаров подчеркнул, что при подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан, строго соблюдать все предписания и рекомендации врачей и санитарных служб. Безусловным приоритетом, по словам полномочного представителя, остаются охрана общественного порядка и безопасность, обеспечение законности и легитимности в день выборов.

По итогам совещания Игорь Комаров выразил уверенность, что в каждом из регионов ПФО выборы в Единый день голосования, которые в этом году продлятся 3 дня – с 11 по 13 сентября, пройдут на высоком организационном уровне, передает пресс-служба ПФО. 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Политика региона
24 августа 2020  17:03
Затраты на себя возьмет «Газпром».
«Единая Россия» предложила механизмы бесплатного подключения жителей страны к газу
Затраты на себя возьмет «Газпром».  Политика региона
93
24 августа 2020  16:45
На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.
Игорь Комаров провел совещание о ходе подготовки к Единому дню голосования в регионах ПФО
На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на... Политика региона
126
23 августа 2020  10:08
По мнению украинского президента, после их итогов
Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провел бы повторные выборы в Белоруссии
По мнению украинского президента, после их итогов "не было бы вопросов ни у кого".  Политика региона
524
Весь список
Выборы в Самарской области
4 августа 2020  12:48
Завершился прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Единый день голосования 2020 в Самарской области. Единый день голосования 2020 в Самарской области.
Завершился прием документов для регистрации кандидатов на муниципальных выборах в Единый день голосования в Самарской области
 На сегодняшний день зарегистрировано 2128 кандидатов, в 19 случаях комиссии приняли решения об отказе в регистрации.  Выборы в Самарской области
800
18 июля 2020  12:01
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
На выборы депутатов представительных органов МО Самарской области выдвинулись 944 кандидата
  Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Выборы в Самарской области
1040
3 июля 2020  12:49
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
ЦИК утвердил итоги голосования по конституции
Поправки поддержали 77,92% россиян. Выборы в Самарской области
924
Весь список

Видео
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
245
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
1141
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
1300
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
1165
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1594
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2138
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1373
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3927
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4387
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3851
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4820
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4928
Весь список
В центре внимания
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
85
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
24 августа 2020  11:48 
В Самарской области за сутки на 24 августа выявлены еще 73 заболевших коронавирусом
   Таким образом, общее количество заболевших составило 7981. Здравоохранение
815
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
24 августа 2020  11:45 
В Самарской области сегодня стартует Молодежный форум ПФО «iВолга»!
В этом году Форум пройдет онлайн, а его штаб расположится в Ресурсном центре добровольчества Самарской области. Социум
242
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
24 августа 2020  09:21 
В Самаре стартует ВолгаФест: программа
  ВолгаФест – фестиваль любви к месту, в котором живёшь, поддерживающий творческие инициативы и опирающийся на творческие ресурсы городов на Волге! Культура
349
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1019
Весь список
Акценты
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.
24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
91
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
24 августа 2020  11:35 
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
Такой законопроект будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Социум
261
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
1020
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1978
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1931
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
2138
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
1028
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
5780
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
3157
Весь список