Игорь Комаров провел совещание о ходе подготовки к Единому дню голосования в регионах ПФО

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На совещании обсудили подготовку к предстоящему Единому дню голосования, охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.Игорь Комаров поблагодарил коллег за совместную работу в рамках проведения Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, отметив, что были обеспечены безопасность граждан, общественный порядок и прозрачность процедур на всех этапах: «Голосование прошло спокойно, без серьезных нарушений. Более 16 млн. жителей ПФО выразили свое мнение по поводу поправок в основной Закон страны, предложенных Президентом России Владимиром Путиным. Изменения поддержали 13 млн. человек».Говоря о предстоящих выборах в Единый день голосования, полпред обратил внимание, что сейчас в округе проходит более 2,5 тыс. избирательных кампаний. Выборы состоятся во всех 14 регионах ПФО, замещению подлежат 23 тыс. мандатов и выборных должностей – это более 40% от всех мандатов в ПФО.Игорь Комаров подчеркнул, что при подготовке к выборам региональные власти должны уделять особое внимание здоровью и безопасности граждан, строго соблюдать все предписания и рекомендации врачей и санитарных служб. Безусловным приоритетом, по словам полномочного представителя, остаются охрана общественного порядка и безопасность, обеспечение законности и легитимности в день выборов.По итогам совещания Игорь Комаров выразил уверенность, что в каждом из регионов ПФО выборы в Единый день голосования, которые в этом году продлятся 3 дня – с 11 по 13 сентября, пройдут на высоком организационном уровне, передает пресс-служба ПФО.